Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı

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BORGO Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'daki Borgo Egnezia'da temaslarına başladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı ve basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.