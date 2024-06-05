Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü heyetini kabul etti Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'da oynadığı müsabakalarda Galatasaray, kendi camiasıyla birlikte tüm milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti.

Tüm sporcuları lig şampiyonluğu dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, spor kulübüne destek olan, sahip çıkan, kulübün başarısı için emek sarf eden tüm taraftarlara da tebriklerini iletti.

Erdoğan, liglerin tamamındaki futbolcuları, spor kulüplerini, takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarla birlikte Süper Lig'e yükselen takımlar başta olmak üzere bir üst lige çıkan tüm futbol kulüplerini de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen son genel kurulda yeniden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak seçilen Dursun Özbek'e ve yönetimine başarı diledi.

Erdoğan, "Bu sene gerçekten kıran kırana geçen, oldukça rekabetçi bir lig yaşadık. Son haftaya kadar şampiyonluk yarışı devam etti. Galatasaray 102 puana ulaşarak ligi şampiyon olarak tamamlamakla kalmadı, aynı zamanda bu puanla Süper Lig rekorunu da kırdı. Attığı 25 golle Mauro Icardi sezonun gol kralı oldu. Bir futbolsever olarak milletimize her açıdan zevkli, başarılı ve heyecan verici bir lig yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Her ne kadar futbol ile ön plana çıksa da Galatasaray'ın sporun diğer branşlarında da başarılarıyla göz dolduran bir kulüp olduğunu vurgulayan Erdoğan, kadın futbol takımı, judo, su sporları, yelken, basketbol, voleybol, atletizm, yüzme, kürek ve teniste elde ettiği başarılarla Galatasaray'ın Türkiye'nin en çok kupa kazanan spor kulübü olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın bir başka yönünün de vurgulanması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk futbolunun efsanevi ismi Ali Sami Yen, genç bir lise öğrencisiyken Galatasaray'ın gayesini şöyle ifade etmişti, 'Maksadımız bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Aradan geçen 119 senede Galatasaray, kuruluş amacını hakkıyla yerine getirmeye çalıştı. Avrupa'da oynadığı müsabakalarda Galatasaray, kendi camiasıyla birlikte tüm milletimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı. Bir UEFA Kupası ve bir UEFA Süper Kupası'nı ülkemize getiren Galatasaray, Ali Sami Bey'in belirlediği çizgide futbol oynadığını göstermiştir. Önümüzdeki yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın play-off aşamasını geçerek yeni lig formatında da başarılı olmasını bekliyoruz. Sizlere Avrupa serüveninizde muvafakkiyetler diliyorum."

Gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek diğer kulüplere de başarılar dileyen Erdoğan, 24. kez lig şampiyonu olan Galatasaray'ı tebrik etti.

Erdoğan, "Trablusgarp cephesinden Balkan Harbi'ne, 1. Dünya Savaşı'ndan Milli Mücadele'ye vatan topraklarının dört bir yanında şehit düşen isimlerini şükranla hatırlayacağımız Galatasaray şehitlerini rahmetle anıyorum. Bir kez daha her birinizi Süper Lig şampiyonluğunuzdan dolayı ayrı ayrı kutluyor, ziyaretiniz için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

"İnşallah sezonu yeni yerimizde açacağız"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Erdoğan'a davetinden dolayı teşekkürlerini iletti.

İki amacının bulunduğunu belirten Özbek, bunlardan bir tanesinin sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Özbek'in bunun için çok büyük bir gayret içinde olduklarını ve aşama kaydettiklerini dile getirmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok çekişmeli bir lig oldu. Çekişmeli olması da zaten güzelliğiydi ve bu güzelliği arkadaşlarımız bize yaşattığı için de onları ayrıca kutluyoruz, tebrik ediyoruz." dedi.

Galatasaray'ın Süper Lig'de kadınlarda şampiyon, su topunda Avrupa şampiyonu olduğunu ifade eden Özbek, "Dört tane kupa getirdim size. Özellikle su topunda Avrupa'daki şampiyonluk çok önemli bir şampiyonluk. Kadınlar Ligi giderek gelişiyor, ilgi artıyor. Üç sene önce kurmuştuk bu takımı, bu sene şampiyon oldu. Ona da büyük ilgi gösteriyoruz ve çok başarılı bir sezon geçirdiler." diye konuştu.

Özbek, Kemerburgaz'da yapılan yeni yerleşkenin çok modern bir yer olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah sezonu yeni yerimizde açacağız. Tesis eksikliğimizi de gideriyoruz bu arada. Basketbolda bir salon sözüm var, nasipse bu sene kapalı salonu yapacağım. Voleybol, yüzme, judo, bunların hepsinin bir araya geldiği bir proje uyguladım Gençlik ve Spor Bakanlığıyla beraber. Dolayısıyla bu seneki hedefimiz buradaki birleşmeyi, yani stadın hemen yanında zaten bu yer, bunlar da burada olsun. Futbol antrenman tesislerimiz ve altyapı da zaten 5 kilometre ötede. Orada bir 'Galatasaray Vadisi' gibi bir projemiz var. Bunu realize ediyoruz."

Kabulün ardından Özbek, Erdoğan'a isminin yazılı olduğu 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü heyeti ve kulübün bu sene kazandığı kupalarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.