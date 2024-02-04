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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi\'nde hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışını yaparak tedavi gören hastaları ziyaret etti. Erdoğan, hastanede incelemelerde bulunarak Sağlık Bakanı'ndan bilgi aldı. Çocuk servisinde yatan hastaları ziyaret eden Erdoğan, durumları hakkında bilgi alarak oyuncak hediye etti. Ayrıca hastaların aileleriyle sohbet eden Erdoğan, bir kadına kaç torunu olduğunu sordu ve 14 torunu olduğunu öğrenerek şaşırdı.

04.02.2024 18:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bilgi aldı.

Çocuk servisinde yatan hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ilettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

Hastaların aileleriyle sohbet eden, geçmiş olsun dileyen Erdoğan, torununa refakat eden bir kadına kaç torununun olduğunu sordu.

Kadının 14 torunu olduğunu öğrenen Erdoğan, "Sen benden çok ileridesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber de eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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