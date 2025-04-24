Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

24.04.2025 20:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye kurban bağışı


YILMAZ'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye kurban bağışı


GAZZE'YE KURBAN BAĞIŞI

Türk Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurban bağışını Gazze'de kesilmek üzere Türk Kızılay'a yaptı.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu bağışa ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze için kurban bağışında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Hüseyin Ülgülü:
    SEN İLK ÖNCE TÜRKİYE DEKİ AÇ İNSANLARA BAĞIŞ YAP 95 71 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Kendi vatandasınızı sevin 67 48 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    hala bu adama oy verenler varya bize herşey müstehak.. 40 44 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    yaw bunu bile gosteris olarak yapiyorsun yazik sana … 43 31 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Gazze uzaktir Istanbul Fatih Omer Seyfi mahellesine 35 28 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bizim insanlarımıza neden böyle şeyler yok ? 31 21 Yanıtla
  • Tuna Han:
    Kendi cebinden çıkmıyor nasıl olsa yaz kızım 100 büyük baş 1000 küçük baş gazzeye git başkan ol istenmeyen uzun 22 24 Yanıtla
  • Ahmet Mert Soylu:
    Türkiye de açlıktan ölen insan mı var da Türkiye ye yapsın 100 yıllık Türkler sizi. 24 21 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    kendi insanımız haricinde hiçbir millet umrumda degil ?? 15 15 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Kime “Allah kabul etsin; Allah razı olsun diyeceğiz sayın Erdoğana mı yüce Türk milletine (Devletimize) mi ? Kendi milletimizin büyük çoğunluğu “kurban kesmekten muaf” ve “kurban düşer” hale düşürülmüşken? 14 9 Yanıtla
  • Sinan Dolaz:
    Biz o Kızılay'ı depremde gördük 10 0 Yanıtla
  • Şenol Erdemir:
    umarım kendi maaşından veriyordur reisimiz gönlü bol reisimiz 4 0 Yanıtla
  • Deniz Demir:
    Türkiye'de milletin 100/90 kırmızı et yiyemiyor bağış türk milletine yapın 2 0 Yanıtla
  • n5685244:
    türkiye de hiç fakir fukara yok mu acaba 1 0 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    imamoğlu sana kurban olsun keşke Gazzeli kardeşlerimizi Türkiye'ye getirsen rızkı veren allahtır 0 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Reis gazze ye daha çok yardım yapmalısın hatta emekli maaşlarına bu sene zam gelmesin gazzeye yardım olarak gitsin kardeşlerimiz bizden yardım beklıyor reissss 0 0 Yanıtla
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