Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'ye yardımlarımız sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Gazze) Elimizin uzandığı, gücümüzün yettiği, imkanlarımızın el verdiği ne varsa, tek bir eksik bırakmadan, hepsini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz."
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Niğde'ye çeşitli programlara katılmak için geldi. Elitaş, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Yeni Çarşı'da esnafla sohbet etti ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e destek istedi. Elitaş'a AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen ile partililer eşlik etti.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Odunpazarı ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu ve yapılan kontrollerde 558 gram bonzai ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi.
Samsun'da polis ekipleri, trafik kuralları konusunda bilgilendirme çalışması yaparak, trafik kazalarının önlenmesi ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması için çaba sarf etti. İl merkezinde 204 araç sürücüsü ve 281 yayaya el broşürleri dağıtılarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği belirtildi.
Dünyanın en prestijli judo turnuvalarından Antalya Grand Slam, Antalya'da başladı. Türkiye'yi 21 kadın ve 25 erkek sporcu temsil ediyor. Turnuvaya 93 ülkeden toplam 652 sporcu katılıyor. İlk gününde 48, 60, 66 kiloda müsabakalar yapıldı. Milli judocu Sıla Ersin gümüş, Salih Yıldız ise bronz madalya kazandı. Turnuva 31 Mart'ta sona erecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Karya dönemine ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarının çevresi düzenlenecek. Mezarın çevresi temizlenecek, yürüyüş güzergahı gibi çalışmalar yapılacak ve turizme kazandırılacak. Mezarın Lykia tipi olduğu ve milattan önce 4. yüzyılda yaşamış önemli bir aileye ait olduğu tahmin ediliyor.
ORC Araştırma'nın yayınladığı son anket sonuçlarına göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan ankete katılanların yüzde 42,4'ü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 41,3'ü Murat Kurum'u tercih etti. Diğer adayların destek oranları ise daha düşük seviyelerde kaldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığındaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifade açıklandı. Köksal, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, o tarihte başlatılan kampanyaya bağış yapmadığını ve para görüntüleriyle ilgisinin olmadığını söyledi.
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