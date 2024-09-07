Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Darıca sahil metro hattındaki çalışmaların hızla ilerlediğini duyurdu. Projenin 2025 yılı sonunda hizmete açılması planlanıyor. Bu açıklama, ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşımda sağlanacak kolaylık açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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7.09.2024 22:05:46. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Metro Hattı Müjdesi - Son Dakika
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