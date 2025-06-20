Erdoğan, Gençlik Forumu ve Zirveye Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu" ve Pullman Hotel'deki "Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi"ne katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul edecek.
(İstanbul/14.30/16.00/18.00)
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