Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirttiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti
Kaynak: AA