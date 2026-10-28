Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti - Son Dakika