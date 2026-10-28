Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık seviyesindeki ilişkilerin ticaret, enerji, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıyacak adımlarla güçlendirileceğini belirtti

Kaynak: AA
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