Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kalkınma Yolu Projesi'nde ilerleme sağlandığını, projenin Doğu-Batı ticaretinde yepyeni bir güzergahı ortaya çıkartacağını, enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirecek adımların sürdürüleceğini belirtti - Son Dakika
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