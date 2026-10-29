Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımları atmayı sürdüreceklerini ifade etti - Son Dakika