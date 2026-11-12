Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti - Son Dakika