Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanDiplomasiTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti ortaklığının her alanda geliştiğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayisi başta olmak üzere birçok başlıkta adımlar atmaya devam edileceğini belirtti - Son Dakika
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