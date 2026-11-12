Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti
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12.11.2026 14:02:20. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Sudan'ın birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına desteğinin baki olduğunu, sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini, "Sudan Barış Girişimi"nin desteklendiğini belirtti - Son Dakika