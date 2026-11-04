Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından başkent Seul'den İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 2 Kasım'da geldiği Güney Kore'deki programlarını tamamladı.

Kaldıkları otelden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, buradan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Strateji ve İstihbarattan Sorumlu Bakan Yardımcısı Jeong Yeondoo ile Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan uçak, Seul'den İstanbul'a hareket etti. Erdoğan'a ziyaretinde eşlik eden heyet üyeleri de yurda döndü.