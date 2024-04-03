Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarıyla iftarda buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik mensupları ile iftarda bir araya gelecek.
(Ankara/19.22)
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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Edilli köyü su deposu mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangına Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve özel idare ekipleri müdahale etti ve yangın köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.
Bitlis Valiliği, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yaşanan olaylar nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile protesto eylemlerini 15 gün süreyle yasakladı. Yasak kapsamında açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler de yer alıyor.
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