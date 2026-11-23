Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye'dir. Hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, en önemlisi de vizyonsuzlara aldırmadan çalışmaya devam edeceğiz"
Kaynak: AA