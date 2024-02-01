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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terör örgütleri ve ihanet şebekeleriyle mücadelede kararlı olduğunu belirterek, hiçbir evladının bu örgütlerin avucuna düşmesine rıza gösteremeyeceklerini vurguladı.

01.02.2024 15:27
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz"

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tek bir evladımızın dahi ihanet şebekeleri ve terör örgütlerinin avucuna düşmesine rıza gösteremeyiz' - Son Dakika
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