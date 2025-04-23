(ANKARA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda çevrimçi olarak gerçekleştirilen "İklim ve Adil Geçiş Üzerine Liderler Toplantısı"na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından sosyal medya platformu X üzerinden toplantıya ilişkin açıklama yapıldı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde İklim ve Adil Geçiş Üzerine Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı" denilen açıklamada, toplantıya ilişkin başka bir detay yer almadı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İklim ve Adil Geçiş Üzerine Liderler Toplantısı'Na Katıldı - Son Dakika
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