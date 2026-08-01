Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u güvenli hale getiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u güvenli hale getiriyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İktidar olarak şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yapıyoruz. Riskli yapıları hızla dönüştürüyor, İstanbul'u güvenli hale getiriyoruz.' - Son Dakika