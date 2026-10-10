Erdoğan: İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir - Son Dakika
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Erdoğan: İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir

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İlim Yayma Cemiyeti’nin 75’inci Yıl Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi, Türkiye'nin var olma felsefesidir.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75'inci Yıl Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi, Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi, Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz" dedi.

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75'inci Yıl Buluşması, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizlerin şahsında mensubu olmaktan şeref duyduğu İlim Yayma ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında İlim Yayma Cemiyetimizin 75'inci yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasbi ve hakiki bir gönül hareketi olan İlim Yayma Cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran, projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan; millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hani merhum Erdem Bayazıt ağabeyimiz bir şiirinde diyor ya, 'Onlar gittiler. Topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında onlar gittiler. Gelen zamandan bir haber gibiydiler, onlar gittiler. Giderken bir muştu gibiydiler.' Emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayan, önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah ali eylesin diyorum. Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine, emekleriyle, gayretleriyle, tam bir özveri içinde İlim Yaymacıların gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Cehtinizin, gayenizin, gayretinizin, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak, 75'inci yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin üç çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve İlim Yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum" dedi.

'İLİM YAYMA CEMİYETİNİN TARİHİ, AYNI ZAMANDA TÜRKİYE'NİN TARİHİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyetinin tarihi, aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir.

İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi, Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi, Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeGüncelSon Dakika

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