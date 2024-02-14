Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi\'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti. Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.

14.02.2024 22:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'deki resmi temaslarının ardından İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti.

Türbede dua edip yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi de eşlik etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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