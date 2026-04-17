Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Aliyev ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceklerine inandıklarını belirtti.

Erdoğan, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.