Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağışladığı kurbanlar Konya'da kesildi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlık 2 koç, Konya'da kesildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban Bayramı nedeniyle, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladığı kurbanlıklar, Konya'da bir et entegre tesisinde dualar eşliğinde kesildi. Vakfın Satın Alma Uzman Yardımcısı Mustafa Eşer, "Vatandaşlarımızın vekaletini verdiği, bağışlanan kurbanları 6 ildeki kesim noktalarında kesiyoruz. Vekaletler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da iki kurbanı var. Onlar da burada kesiliyor. Kurban etleri, kemikten ayrıldıktan sonra şoklanarak 5 ve 10 kiloluk paketlerde önce depremzedeler olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak" diye konuştu.

Haber- Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA