Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı - Son Dakika
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12.11.2026 16:33:18. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı - Son Dakika