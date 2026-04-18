Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabulünde, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, projeyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Barzani ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki lider görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını ifade eden Erdoğan, her halükarda Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğunu kaydetti.

