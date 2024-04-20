Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

20.04.2024 09:49
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(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Müfettişliğine Yasin Zengin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliğine Eşref İmamoğlu atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine; Furkan Fırat, Erhan Yaşaran, Hatice Senger Erdoğan, Levent Emre, Bayram Gülçiçek, Barış Gürsoy, Volkan Nurdağ ve Halime Eda Tandoğan, Vergi Müfettişliklerine ise Sevil Toprak, Osman Neşet Tandoğan, Erol Cihan Dersinlioğlu ve Vergi Müfettiş Yardımcıları Murat Dönmez, Güler Çelik, Harun Yartaş ve İbrahim Ayyıldız atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Başmüfettişliklere, Müfettişler Ercan Sarı, Atilla Özkan, Mustafa Yavuz Ülküm, Birol Baha Bağ, Burak Büyükkuzukıran, Fatih Tuna Tunasoylu, Enes Keten ve Emre İlhan; Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliklere ise Müfettişler Cafer Atasever, Mahmut Kaynar ve Songül Afşar getirildi.

GÖREVDEN ALMALAR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürü Enver Uzun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Milli Eğitim Bakanlığı Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı 5'inci Bölge Müdürü Şahin Çılgın görevden alındı.

Kaynak: ANKA

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