Irak'ta Abdulkadir Geylani'nin torunlarından Seyyid Halid Abdulkadir Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı ziyaretin Müslümanlar için bir boyutu ve Geylani Külliyesi'nde bir izi olacağını söyledi.
Şeyh Abdulkadir Geylani Camii Mütevelli Heyeti Başkanı Geylani, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretten beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Geylani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Bağdat'ta bulunan Geylani Külliyesi'ndeki Osmanlı eserlerine büyük ihtimam gösterdiğini ve Külliyedeki cami minberi ile Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan saat kulesindeki elden geçirme çalışmalarının sonuna gelindiğini ifade etti.
"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz"
Abdulkadir Geylani'nin torunlarından Geylani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beklenen Irak ziyaretine ilişkin şunları söyledi:
"Bu ziyareti bekliyoruz ve bunun çalışmalarını yürütenleri de yürekten destekliyoruz. Sayın Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin hem Müslümanlar hem de Kadiriye tarikatı ve sevenlerimiz için bir boyutu olacak. Erdoğan'ın bu ziyaretiyle aynı zamanda Irak'ın hem siyasi hem de Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve İmam Azam ile Geylani hazretlerine yönelik dini ziyaretlere açık, güvenli ve istikrarlı bir ülke olduğu mesajı verilecek."
"Erdoğan'ın Geylani Külliyesi'nde bir izi olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Geylani Külliyesi'ni de ziyaret ederek burada bir izinin olmasını istediklerini söyleyen Geylani, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm Osmanlı sultanlarının Geylani Külliyesi'nde birer izi bulunuyor. Ekselansları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da TİKA tarafından tamamlanacak projelerin açılışını yaparak Geylani Hazretlerinin Külliyesi'nde bir izi olacak."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde Geylani Külliyesi'ne vurgu - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Erzincan'da 2024 yılının ilk 3 ayında 147 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralandı. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise 2 bin 162 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi. Ülke genelinde ise Ocak - Mart ayları diliminde 51 bin 549 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası gerçekleşti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir apartmanın 2. katındaki evin mutfak kısmında çıkan yangında, 2'si çocuk 4 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenenler ambulansta tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olması temennisinde bulundu. Büyüksimitci, bayramın sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğe vesile olacağına inandıklarını belirtti ve bayramın dargınlıkları unutturan, dayanışmayı artıran, hoşgörü ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu vurguladı. Ayrıca, aile büyükleri, akrabalar, dostlar ve öksüz-yetimlerin daha fazla hatırlanması gerektiğini söyledi. Büyüksimitci, Ramazan Bayramını en içten dileklerle kutladı ve bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Saygılar Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada çıkan yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın, ev sahibi Saide Derin'in çamaşır makinesini çalıştırmasının ardından patlama sesi duyulmasıyla başladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
2024 yılı yaş çay sezonu öncesi çay müstahsilleri, bakım, budama ve gübreleme işlemleri için çaylıklara girmeye başladı. Çay üreticileri, verimli bir sezon geçirmek için çaylarını budayarak işe başladı. Çay fiyatının yeterli seviyede açıklanmasını bekleyen üreticiler, gübre ve işçilik maliyetlerini göz önünde bulundurarak en az 20 TL çay fiyatı talep ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?