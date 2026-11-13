Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.