Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüşmesine ilişkin açıklama

18.04.2026 17:17
Görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini belirterek, Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarlarının muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Dibeybe ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, iki lider, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Libya'da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalogla ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini belirtti.

Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarlarının muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, İsrail'in tüm bölgeyi hedefe koyan saldırganlığının tüm dünya için maliyetinin ağır olduğunu, Türkiye'nin kardeş ülkelerle birlikte İran'da ateşkesin devamı ve barışın tesisi için çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Dibeybe, Ekonomi, Güncel, Libya, Son Dakika

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

17:21
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur’dan Galatasaray’a mesaj
Aylardır cezaevinde bulunan Erden Timur'dan Galatasaray'a mesaj
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Advertisement
