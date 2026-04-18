Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Dibeybe ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Libya'da, Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını sıklıkla vurguladığını, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalogla ilerletilmesinin önemli olduğunu, Türkiye'nin sürece desteğinin devam edeceğini belirtti.

Türkiye ile Libya arasındaki işbirliğini her alanda geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarlarının muhafazası için birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, İsrail'in tüm bölgeyi hedefe koyan saldırganlığının tüm dünya için maliyetinin ağır olduğunu, Türkiye'nin kardeş ülkelerle birlikte İran'da ateşkesin devamı ve barışın tesisi için çalıştığını ifade etti.