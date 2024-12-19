Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti İçin Cevdet Yılmaz Vekil Olacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti İçin Cevdet Yılmaz Vekil Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. İlgili tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

19.12.2024 00:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti İçin Cevdet Yılmaz Vekil Olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti İçin Cevdet Yılmaz Vekil Olacak - Son Dakika
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