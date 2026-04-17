Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesine ilişkin açıklama

17.04.2026 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Türkiye-Moldova ikili ilişkileri ile bölgesel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Sandu ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Moldova arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konuda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için müzakere sürecini canlandırmaya yönelik gayretlerine devam ettiğini belirten Erdoğan, kalıcı barışa ulaşmak amacıyla taraflarla temaslarını artırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, Gagauz Türklerinin iki ülke arasında kültürel ve beşeri bağların müstesna simgesi olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 20:46:01. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.