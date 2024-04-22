Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyaret kapsamında gittiği Bağdat'ta Reşid ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

22.04.2024 15:07
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından resmi ziyaret kapsamında gittiği Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Reşid ile baş başa ve heyetler arası görüşme için Bağdat Sarayı'na gitti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a resmi ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi" denildi.

Erdoğan'a Irak ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.

Kaynak: ANKA

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