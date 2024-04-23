Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç\'ın cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı. 93 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Erdoğan da katıldı.

23.04.2024 20:12
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(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaatinin önde gelen ismi Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı.

Hasan Kılıç, 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hasan Kılıç için bugün ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hasan Kılıç'ın Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Kılıç, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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