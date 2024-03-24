Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bunların eline bırakmamak vicdan borcumuzdur - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bunların eline bırakmamak vicdan borcumuzdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul\'u bunların eline bırakmamak vicdan borcumuzdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur.

24.03.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur."

Kaynak: AA

İstanbul, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u bunların eline bırakmamak vicdan borcumuzdur - Son Dakika

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