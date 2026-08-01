Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur."
Kaynak: AA
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