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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni\'yi kabul etti
20.01.2024 - 19:10,
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Gökçe KARAKÖSE/ İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: DHA
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