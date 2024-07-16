Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müttefiklerimiz tarafından verilen silahlar teröristlerin eline geçiyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müttefiklerimiz tarafından ülkemize binbir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

9-11 Temmuz'da Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin, Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit ettiğini belirten Erdoğan, ittifakın 75'inci yıl dönümüne tekabül eden bu tarihi zirvede, savunma sanayisi ve terörle mücadele başta olmak üzere Türkiye açısından hayati öneme sahip konularda müttefiklerinden beklentilerini ifade ettiklerini söyledi.

Erdoğan, her iki başlıkta da halen arzu ettikleri işbirliğinin çok uzağında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Müttefiklerimiz tarafından ülkemize binbir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında PKK'nın Suriye koluna gönderilen binlerce TIR dolusu silah ve mühimmatı saymıyorum bile... Savunma sanayisi ticaretiyle ilgili bazı kritik malzemelerde suyu yokuşa sürme çabalarına rastlıyoruz. Bunların, NATO'nun taşıyıcı kolonu olan ittifak dayanışması ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızda bu sorunların süratle çözülmesi gerektiğini söyledik."

" İsrail'in durdurulması, tüm insanlığın huzur ve güvenliği için şart"

7 Ekim'den bu yana Gazzelilerin maruz bırakıldığı katliamı, gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydeden Erdoğan, İsrail'in durdurulmasının sadece bölge için değil, tüm insanlığın huzuru ve güvenliği için şart olduğunun altını çizdiklerini belirtti.

Türkiye olarak, mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari işlemlerin durdurulması ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının bu yönde attıkları adımlardan olduğunu söyledi.

Erdoğan, NATO bünyesinde sahip oldukları araçları da bunun için kullandıklarını belirterek " Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimlere onay vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlı duruşumuzu zirvede açık açık vurguladık. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz." ifadelerini kullandı.

"Garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazırız"

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana geçen 285 günde her türlü zulmü, barbarlığı ve vahşeti sergilemesine rağmen Filistin halkının direniş azmini kıramadığına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Filistinli kardeşlerimiz, tüm Müslümanlara ve insanlığa örnek olacak büyük bir vakarla topraklarını kahramanca savunmaya devam ediyor. 40 bine yakın şehide ve üzerlerine yağan bombalara karşın tüm dünyaya vatanperverlik dersi veren Filistinli kardeşlerimizi hürmetle selamlıyorum. Rabb'im, Filistin halkının ve Gazzeli mazlumların yardımcısı olsun diyorum. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Türkiye olarak, bölgemizin sulh-u sükuna kavuşması için garantörlük dahil her türlü rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum."

Erdoğan, bir hususa özellikle dikkati çekmek istediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye, coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Bizim için Batı dünyasıyla ilişkilerimizi ilerletmek ne kadar önemliyse Asya'dan Afrika'ya ve Latin Amerika'ya kadar diğer bölgelerle işbirliğimizi güçlendirmemiz de aynı derecede önemlidir. Bizi, kimsenin kendi dar kalıplarına hapsetmesine izin vermeyiz. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Ülkemizin çıkarları doğrultusunda komşularımızdan başlayarak herkesle münasebetlerimizi ilerletiriz."

Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye'nin nüfuz alanını genişletmek için tarihi nitelikte adımlar attıklarını hatırlatan Erdoğan, soğuk savaş döneminden kalan angajmanlara hapsolmuş bir Türkiye'ye, 360 derecelik bir dış politika ufku kazandırdıklarını ifade etti.

Erdoğan, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde daha önce karşılarında konumlanan ülkelerle dahi ilişkilerini güçlendirdiklerini belirterek, tüm bunları, malum çevrelerin körüklediği "eksen kayması" tartışmalarına rağmen başardıklarını kaydetti.

"Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz"

Bu yaklaşımı yeni hamlelerle devam ettireceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya büyük önem veriyoruz. Küresel gerilimlerin ürkütücü boyutlara ulaştığı, büyük güçler arasındaki paylaşım kavgasının hızlandığı, bölgemizin sürekli diken üstünde olduğu bir dönemde, dış siyasette yeni denklemler kurmamız, Türkiye için tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara sadece bizim değil, komşularımızla birlikte diğer ülkelerin de muhtaç olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İhtilafların müzakere masasında ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle temenni ediyoruz."

Bölgesel işbirliği ve dayanışma ne kadar artırılırsa giderek büyüyen tehditler karşında o derece mukavemet kazanılacağını herkesin idrak etmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Diğer türlü, bir asır önceki gibi coğrafyamızın sınırlarının yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmesine engel olamayız." dedi.

Erdoğan, küresel siyasetin bir türlü istikrara kavuşamamasının, küresel ekonomideki sorunların da çözüm yolunu tıkadığına dikkati çekerek, büyüme, istihdam ve enflasyonla ilgili beklentilerdeki kötümser havanın halen ortadan kalkmadığını söyledi.

Hafta sonu eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump'a yönelik düzenlenen menfur suikast girişiminin, dünyadaki mevcut kırılganlıkları bir kez daha gözler önüne serdiğini anlatan Erdoğan, suikast teşebbüsünü lanetledi, Trump'ın kendisine, ailesine ve destekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgede ve ötesinde neredeyse her sabah gözlerin yeni bir krize açıldığını ifade eden Erdoğan, ekonomi, güvenlik, ticaret başta olmak pek çok alanda artan belirsizliklerin önüne tam manasıyla geçilemediğini, küresel sistemde "yeni denge" arayışlarının artarak devam ettiğini ve hükümet olarak, bu olumsuz iklime rağmen hedeflerinden kopmadıklarını söyledi.

"TÜRKSAT 6A ile haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik"

Erdoğan, gelecek nesillere bırakacakları en büyük miras olan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için yoğun bir çaba içinde olduklarını ifade ederek, yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzay yolculuğunun 8 Temmuz'da fiilen başladığını, yeni uydunun test yörüngesine 23 Temmuz'da ulaşacağını hatırlattı.

Uydunun doğrulamaların ardından 3 ay sonra operasyona alınacağını açıklayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKSAT 6A ile haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik. Mühendislerimiz, teknoloji firmalarımız ve kurumlarımız el ele verdi, çalıştı, didindi ve Türkiye'yi bu alanda hamdolsun bir üst lige yükseltti. Yeni uydumuz dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olacak. TÜRKSAT 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfusu 3,5 milyardan 5 milyara çıkartacağız. Yerli ve milli uydumuzun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. TÜRKSAT 6A'nın tasarım, geliştirme ve üretim aşamalarında emeği olan herkesi, tüm kurumlarımızı, tüm mühendislerimizi canı gönülden tebrik ediyorum."

(Sürecek)