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7.10.2026 16:00:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti çalışmalarının önemini, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasında temaslara başlanması gayretlerine katkıya hazır olduğunu belirtti - Son Dakika