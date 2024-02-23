Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı ile tanıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dün Denizli programı esnasında Cumhurbaşkanlığı otobüsünde keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma hayalini gerçekleştirmesinin mutluluğunu yaşadı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Namık Kemal Ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Polatlı, AA muhabirine küçüklüğünden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin hayalini kurduğunu söyledi.
Polatlı, dün annesi Esma Polatlı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için çarşıya çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Annem, 'Kızım kemanını al gidiyoruz, inşallah bugün Cumhurbaşkanımızı göreceğiz.' dedi. Sonra otobüs geldi. Kemanımı çıkardım. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımız kemanımı gördü, durdu. Onun yanına gittim. Kemanımı çaldım. Çok değişikti, ayağım çok titriyordu. Çok heyecanlıydım. Hatta Samanyolu'nu da çalmak istedim. Çaldım ama karıştırdım. O kadar heyecanlıydım ki. Sayın Cumhurbaşkanımız bir de ut çalmamı istedi. Onun isteğini yerine getireceğim. O bir daha Denizli'ye gelirse onu bu sefer ut ile karşılamak istiyorum."
Ailesinin desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında keman öğrenmeye başladığını ve kendisini sürekli geliştirdiğini belirten Polatlı, "Küçüklükten beri keman çalmak çok istiyordum. Annem beni kemana yazdırdı. Koroya da gidiyorum aynı şekilde. Benim hedefim ünlü bir müzisyen olmak. Kendimi sahnede görmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.
Polatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağabeyinin ağustosta gerçekleşecek düğününe davet ettiğini sözlerine ekledi.
Ev hanımı anne Esma Polatlı ise kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Kızım 3-4 yaşlarında burun ameliyatı olmuştu. O zamanda Cumhurbaşkanımız gelmişti ve kızım gidemediği için çok ağlamıştı." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde Polatlı ile sohbet etmiş, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi almıştı.
Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulunmuştu.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı ile tanıştı - Son Dakika
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atamaları gerçekleştirildi. Adayların, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığınca atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 148 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Ukrayna ordusu, Karadeniz yakınlarındaki Azak Denizi üzerinde uçan Rusya'ya ait A-50 tipi istihbarat uçağını düşürdü. Ukrayna sınır hattında istihbarat topladığı düşünülen uçağın havada vurulduğu ve düştükten sonra infilak ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesi Sancaktepe'de yaptığı konuşmasında ilk kez Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından davet edildiğini söyledi. İmamoğlu, "Teşekkür ediyorum kendisine. Pazartesi oraya gideceğim. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım" dedi.
BTK sayfasında paylaşılan bilgilere göre, popüler canlı yayın platformları arasında yer alan Twitch'e, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişim engeli getirildi.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerinden övgüyle bahsetti. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yapan Özdemir, ''Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz'' dedi.
Niğde'de kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki F.G. isimli kadın, evinde uyurken bulundu.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri, Türkiye'nin büyük ölçüde karşıladığı sonucuna vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek FATF'ın Türkiye kararını değerlendirerek, ''Ülkemizi gri listeden çıkarmak için teknik çalışmalarımızı başarıyla tamamladık. Haziran ayında yapılacak yerinde denetimle gri listeden çıkma süreci tamamlanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.
6 yaşında evlendirilme davasında sanık Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in hapis cezası ile cezalandırıldıkları kararı istinaf mahkemesi bozdu. 20. Ceza Dairesi Kadir İstekli'nin iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, anne Fatıma Gümüşel ve baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise anne ve baba olmalarından dolayı cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar verdi. Sanıklar yeniden hakim karşısına çıkacak.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?