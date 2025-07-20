Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TUR" uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.
Erdoğan'ı, havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den yurda döndü - Son Dakika
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