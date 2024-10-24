Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nguesso ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Zirvesi'ndeki temasları kapsamındaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.