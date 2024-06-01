Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS\'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sınavın gençlere ve ailelere hayırlı sonuçlar getirmesini temenni etti ve zihin açıklığı diledi.

01.06.2024 20:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Yarın LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görsele de yer verdi.

Kaynak: AA

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