Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Valiliğe gelişinde Erdoğan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Akkoyun'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Akkoyun, Erdoğan'a telkari işlemeli gümüş Ay Yıldız plaket takdim etti.
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