Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'in yeni ve sivil bir anayasa yapmasının millete karşı bir görev olduğunu vurguladı. Bu sürecin gerçekleştirilmesi için gerekli desteklerin sağlanacağına dair söz verdi. Türkiye'nin demokratikleşmesi için atılacak adımların önemine dikkat çeken Erdoğan, anayasal reformun gerekliliğini ortaya koymuş oldu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
10.09.2024 00:42:36. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Yeni Anayasa Meclisin Ödevidir - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?