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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Akif Ersoy'u kurtuluş mücadelesine ruh katan milli şair olarak anarak rahmetle yad etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy\'u anma mesajı yayımladı
27.12.2023 - 18:26,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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