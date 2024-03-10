Cumhurbaşkanı Erdoğan: Metro hattımızın ekonomimize 6 milyar dolar kazandırması bekleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 150 konut için kura çekimi düzenledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekimi töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında Sakarya'nın deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu projenin daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme amacını taşıdığını belirtti. Toplamda 240 dairenin yer alacağı projede, konutların 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildiği ve ödeme planının esnek olduğu aktarıldı. Kura çekimi sonucunda 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi.