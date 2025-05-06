Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin, bugün saat 18.00'de Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini belirtti.
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