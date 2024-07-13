Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Savunma Üniversitesi başarıyla misyonunu yerine getiriyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Savunma Üniversitesi başarıyla misyonunu yerine getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin başarılı bir şekilde misyonunu yerine getirdiğini belirtti. Erdoğan, mezun olan subayları tebrik ederken, Türkiye'nin köklü ordusuna ve askeri eğitim sistemine vurgu yaptı. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi'nin yeni açılımlarla kendini geliştirmesini memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti.

13.07.2024 17:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Gerek Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları gerekse işte bugün burada olduğu gibi Harp Enstitüleri'nde eğitim alan evlatlarımız her açıdan en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor." dedi.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri 12'nci Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile 6'ıncı Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün 54'ü dost ve kardeş ülkelerden gelenler olmak üzere toplam 181 subayın mezuniyet sevincine ortak olduklarını söyledi.

Üniversitenin Harp Enstitüsü'nde 12. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kara, Deniz ve Hava Harp Enstitüleri'nde 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimleri'ni bitiren tüm subayları tebrik eden Erdoğan, misafir subaylara da kendi ülkelerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımızın ve milletimizin en kalbi selamlarını halklarına ulaştırmalarını özellikle rica ediyorum. Türkiye'nin diğer eğitim kurumlarından mezun olan ve fahri elçilerimiz olarak gördüğümüz tüm misafir öğrenciler gibi bu arkadaşlarımızla da gönül bağlarımızı daima koruyacağız. İnşallah kendilerini gelecekte ordularının en üst komuta kademelerinde devletlerine ve milletlerine aşkla hizmet ederken göreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin 2 bin 233 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü ordularından birine sahip olmanın yanı sıra en eski kurmay eğitim sisteminin de temellerini atmış bir ülke olduğuna dikkati çeken Erdoğan, kurmaylık dahil askeri eğitimin tüm aşamalarında gerçekten parmakla gösterilen, zengin bir müktesebata sahip olduklarını, subayların bu güzide çatı altında aldıkları üstün nitelikli eğitimin bundan sonraki meslek hayatında onlara rehberlik edeceğine yürekten inandığını dile getirdi.

Eğitimlere katkı sunan komutan ve hocalara da emekleri için teşekkür eden Erdoğan, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Gerek Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları gerekse işte bugün burada olduğu gibi Harp Enstitüleri'nde eğitim alan evlatlarımız her açıdan en donanımlı, en iyi şekilde yetişiyor. Milletimizin köklü değerleriyle birlikte ordumuzun değişen ihtiyaçlarını da karşılayan eğitim sistemiyle üniversitemiz, Silahlı Kuvvetlerimizin farklı kademelerine vazife şuuru yüksek personel kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin dünyadaki trendlerin ışığında yeni açılımlarla kendini geliştirmesini memnuniyetle takip ettiklerini dile getirdi.

Üniversitenin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurmay kadrosunu yetiştiren ocak konumunun zaten izahtan vareste olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vasfına ilaveten üniversitemizin, Türkiye'nin askeri stratejik vizyonunun şekillendirildiği bir merkez olma yolunda ilerlemesi ayrıca takdire şayandır. Şu hakikati hepimiz çok iyi biliyoruz. Düşünce, fikir, vizyon olmadan strateji olmaz. Büyük stratejiler olmadan da taktiksel hamleler arzu edilen neticeyi vermez." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

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