Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran\'ın Soruşturmasını Takip Ediyor

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İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da Narin Güran'ın (8) ölümüne ilişkin soruşturmayı sorumluların adalete hesap vermesi için yakından takip ettiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.