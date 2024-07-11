Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, Türkiye-Almanya işbirliğinin güçlendirilmesi ve NATO'nun geleceği gibi konular da ele alındı.
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11.07.2024 02:05:16. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile NATO Liderler Zirvesi'nde buluştu - Son Dakika
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