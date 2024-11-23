Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Öğretmenlerimize Yapılan Her Saldırıyı, Milletimizin Geleceğine Saldırı Olarak Görüyoruz"

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Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğitimi siyaset üstü görüyoruz. Bunu da sürdüreceğiz. Ailelerinin bizlere emanet ettiği gençlerimizin en başarılı şekilde yetişmeleri için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz. Öğretmenlerimize yapılan her saldırıyı, milletimizin geleceğine yapılan saldırı olarak görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katıldı. Programda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"20 bin öğretmenimizin atama heyecanına şahitlik edeceğiz. 20 bin öğretmenimiz Anadolu'nun dört bir tarafına ışık saçacaktır. Eğitim, yalnızca bilgiyi değil hikmeti adaleti ve şahsiyeti kucaklayan bir yoldur. Bu yolun mihmandarı kuşkusuz öğretmendir. Eğitim evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama sürecidir. Eğitim bu yönüyle köklerimizi ecdadımızdan bize kalan değerleri keşfetme kuşatma yolculuğudur.

"Fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz"

Biz eğitim öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyle fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz. Şu noktayı özellikle vurgulamak isterim. İnsanlığa yön verecek eserler, karakteri güçlü insanların ellerinden çıkar. Milletimizin tarihi birikimini merkeze alan modelimizle çağın ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz. Yeni müfredatımız öğrencilerimizi akademik anlamda güçlü kılan değil eleştirel bakış açısına sahip kuşaklar yetiştirmeyi hedefliyor. Bütüncül bir anlayışla yapılandırdık. Eğitim öğretimi hem bilimsel değerlere oturttuk hem de milletimizin değerleriyle harmanladık.

"Eğitimi siyaset üstü görüyoruz. Bunu da sürdüreceğiz"

2024 Türkiye'sine halen vesayet dönemlerinin merceğinden bakan değişime kapalı bu arkaik zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmasına müsaade edemeyiz. Türkiye'nin geleceği açısından böylesine hayati bir meselenin ideolojik kavgaların mezesi haline getirilmesi yanlıştır. Muhalefetin ve iş tuttuğu örgütlerin bu hatadan dönmesini temenni ediyoruz. Eğitimi siyaset üstü görüyoruz. Bunu da sürdüreceğiz.

"800 bin öğretmen ataması yaptık"

Bundan 22 sene önce Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda eğitimi ilk sıralara koyduk. Eğitime ayrılan bütçe 2002'de yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi. Bugün bu rakam yükseköğrenim dahil 1 trilyon 620 milyar liraya ulaştı. Görevi devraldığımızda 367 bin derslik sayısı bugün resmi ve özel olmak üzere 735 bine çıktı. Son 20 yılda 80 yılda yapılandan daha fazla derslik inşa ettik. Öğretmenlerimizi de elbette ihmal etmedik. 800 bin öğretmen ataması yaptık.

"Öğretmenlerimize yapılan her saldırıyı, milletimizin geleceğine yapılan saldırı olarak görüyoruz"

Toplumun yükselişi ancak öğretmeninin emeğine, bilgisine ve özverisine verdiği değerle mümkündür. Öğretmenlerimizin haklarını, itibarını, mesleki gelişimini güvence altına almak için kararlı duruş sergiliyoruz. Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nu hayata geçirerek özel statüye kavuşturduk. 2025 itibarıyla 300 bin öğretmenimiz uzman ve başöğretmen unvanını elde edecek. Görevleri sırasında eğitim çalışanlarına yönelik suçlara karşı caydırıcı yaptırımlar getirdik. Hapis cezasının ertelenmesi uygulamasını kaldırarak, kasten yaralama suçunu tutuklama sebebi saydık. Öğretmenlerimize yapılan her saldırıyı, milletimizin geleceğine yapılan saldırı olarak görüyoruz."